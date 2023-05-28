派平安包排大隊 巨型包山盼重現

大會須買新鮮製造補充供應 闊別3年的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽結束，長洲太平清醮值理會按照傳統派發平安包給市民，大會共準備兩萬個平安包，當中約4,000個曾用作祭祀及掛上小包山。昨早8時許已有約百人排隊等攞包，除了長者外，亦不乏年輕人及遊客，有市民指打算食用及擺放，祈求平安。值理會派包約一小時便「清龍」，其後到長洲各地向途人派包。該會主席翁志明表示，完成今年太平清醮活動後，會着手籌備下年活動及聯絡師傅，希望明年重現巨型包山。

大批市民昨早到長洲北帝廟對開足球場排隊領取平安包，人龍長達百米，排至附近街道。直至9時，長洲太平清醮值理會開始派包，職員邊派包邊送上祝福，「平平安安！身體健康！」每人可分別獲得兩個新鮮及祭祀用的平安包。

居民遊客取包祈健康 排首位的溫婆婆昨早7時已經前來，她說每年都會來取包，風雨不改。除了吃平安包，亦會將曬乾的平安包掛在門外一年，祈求平安。盧婆婆則於9時到來，她說昨日排隊的人數較去年多，希望明年能重現3座巨型包山，增加氣氛。

亦有遊客來長洲遊玩順道取平安包。馮先生表示，是首次到長洲觀看太平清醮搶包山，在船上得悉活動結束後會派包，便即興在沙灘過夜。他笑言過了難忘的一夜，他指沙灘大風及多蚊，早上4時才能入睡，5時看日出，形容很「過癮」，亦不介意辛苦，只求平安及身體健康。

長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，該會原本打算如疫情期間在街上派包，但昨早看到排隊人群，遂將平安包轉運至球場派發，但由於3座大包山消失，可派發的平安包減少，因此值理會亦購買新鮮平安包作補充，共準備兩萬個包，當中約4,000個曾用作祭祀及掛上小包山。

未來或將小包山加高 翁志明稱，明年亦想重現15米高巨型包山，但指包山竹紮並不容易，打算完成今年太平清醮後，隨即開始籌備及聯絡其他師傅，強調並非價錢問題，稱今年原本造價由8萬元加至13萬元，可惜承辦家族因人手等原因中途拒絕，而大會亦會準備後備方案，包括將現有小包山加高。