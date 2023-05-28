關愛疫下學子身心靈 多校同享殊榮

【本報訊】過去3年的疫情為學生的精神健康帶來挑戰，香港基督教服務處昨主辦「關愛身心靈 盡顯校園情」主題大獎頒獎禮，鼓勵及嘉許學校致力關顧學生的身心靈健康，逾百位學校代表出席。該獎的「學前單位組」由新界婦孺福利會博康幼兒學校獲得，小學組由樂善堂梁銶琚學校（分校）取得，中學組由衞理中學奪得，特殊學校組由明愛培立學校取得。

去年本港經歷第5波疫情，史無前例的「特別假期」打亂學校節奏，教育界在網課和實體課、上學日和假期之間，竭盡所能，維持正常的校園生活及關懷學生身心靈。有幼兒學校為關顧幼兒健康，推行提倡素食及環保的「Green Monday」及水果日，更編寫健康主題曲，讓幼兒輕鬆記下健康秘訣。

鼓勵戴口罩下展現微笑 有小學因應學生貪玩好動的性格，推行「Smiling Eye」活動，鼓勵學生在戴着口罩的情況下，以不同方式展現微笑；有中學成立「全人教育組」，推動全校關顧身心靈計劃，以可持續的方式推動校園關愛文化；有特殊學校無懼學生自身複雜及困難的狀況，由校長帶領團隊以「擁抱學生」為方向，接納及包容學生的過去，共建關愛校園。