醫健：齒生有你：愛護口腔 遠離煙草 5‧31世界無煙日

本星期三是5月31日「世界無煙日」。可能大家會問，那跟口腔健康有甚麼關係？是否「煙屎牙」和口臭？其實不止，抽煙與口腔疾病息息相關，以下是吸煙或會導致的口腔問題：

口腔癌：不論是傳統煙、加熱煙草產品、電子煙或水煙都含致癌化學物質。長期接觸該些有害物質會經過口腔黏膜的上皮細胞進入體內，令口腔產生變化，增加患上口腔癌風險。而抽煙愈多的人患上口腔癌的風險亦愈高。

牙周病：吸煙量與牙結石的數量有關連。抽煙愈多，牙結石亦愈多。這些附於牙齦邊緣和齒縫間的牙結石會令細菌積聚，其分泌的毒素會刺激牙齒周圍組織，久而久之造成牙周病。另外，吸煙人士一般的免疫系統較弱，身體難以抵抗牙周組織感染。

牙齒脫落：上述指吸煙會引致牙周病，而牙齒周邊組織作用之一就是用來支撐牙齒。當牙周發炎加劇，牙齦和牙槽骨等牙周組織會被嚴重侵蝕，令牙槽骨萎縮，牙齒因而喪失牙周附連而變得鬆動和移位，最終脫落。戒煙可大大減少牙齒脫落問題。

另外，由於牙周組織被削弱，如進行牙齒復修如植牙等，會令植牙體不能被固定位置，因而影響治療。

蛀牙：香煙成分令琺瑯質硬化使其易於破裂，底下的象牙質更易暴露於酸性物質，令牙齒被蛀蝕。不要以為只有一手煙才導致蛀牙。研究顯示吸食二手煙也會增加非吸煙人士的蛀牙機會。值得留意的是，若父母在懷孕期間抽煙，孩子會更易患上蛀牙。

牙齒染色和口氣：香煙的焦油會令牙齒染色和舌頭褪色，此外亦導致口氣，並影響味覺及嗅覺。

其實口腔健康亦會影響整體身體健康，包括心臟和呼吸問題、糖尿病、阿茲海默症等。因此要口腔好身體佳，我們必須要遠離煙草，有吸煙習慣的你要戒除此惡習。香港大學牙醫學院副院長（對外事務）朱振雄教授