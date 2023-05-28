聯院中年病漢離奇死亡 肚插針筒 疑為毒品

【記者黃家豪報道】基督教聯合醫院發生病人離奇死亡事件。一名患長期病的中年男子留院期間，上周四（25日）職員替他換尿片時，駭然發現他肚上有一支載有黃色液體的針筒，病人陷昏迷狀態，職員懷疑是毒藥，通知主管及報案，病人當晚死亡。院方證實針筒並非醫院財物，已報案及將配合調查，案件列作「檢獲危險藥物」及「死亡報告」處理。

據了解，死者有腎病，月中已入院，上周四下午，兩名職員替他換尿片時，發現他處於半昏迷狀態，並在他的肚上發現一支針筒，內有黃色液體。職員懷疑是毒藥，通知主管報案。執法人員到場調查後，沒有發現有人向他注射及血漬，事主身上亦無發現針孔。由於病房內的閉路電視未有覆蓋病床，人員其後將針筒檢取，送交政府化驗所分析調查。

病人有濫藥紀錄 聯合醫院回覆，該病人有濫用藥物紀錄，上周四上午拒絕按醫護人員指示服藥及接受治療，要求簽署「不遵從醫生勸告自行出院證明書」。病人當日上午並沒有服用醫院藥物。其後，病人朋友於下午約2時抵達病房要求探訪，逗留約10分鐘後離開，病人其後神志不清及情況轉差，病房職員之後於病人衣服內發現一支針筒，內有淺黃色液體，懷疑為毒品。

針筒有淺黃液體 院方確認針筒並非醫院財物及報案處理，病人延至晚上約11時死亡。院方非常關注今次事件，已向病人家屬講解情況及表達慰問，並會全力配合調查，事件已轉交死因裁判官跟進。

執法部門則稱，上周四下午4時接獲協和街一醫院的職員報案，指在一名55歲姓鄭病人身上發現有一支內含小量液體的針筒。該病人半清醒接受治理，同日晚上約10時45分證實死亡，死因有待驗屍確定。經初步調查，案件列作「檢獲危險藥物」 及 「死亡報告」，交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進。