津貼申請 審查耗時 程序繁複 照顧者支援政策欠完善

【本報訊】近日美孚新邨雙屍案反映不少照顧者本身亦需要別人照顧。香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵表示，雖然政府於今年10月會將照顧者津貼計劃恒常化，並將金額提升至3,000元，惟仍有大部分基層護老者仍然未合資格申請。她批評政府仍沒有以照顧者為本的政策，照顧者使用不同部門或服務單位時要經多番審查，繁複的程序阻礙有需要的照顧者求助；而政府沒有完善全港照顧者的數據，亦致未能完善照顧者的政策和服務規劃，呼籲政府可以在各區舉行長者社區保母計劃，由社區的婦女為長者提供照顧服務。

4申請門檻未放寬 她坦言，目前仍有一眾基層護老者未合資格申請護老者津貼，因為有4大申請門檻未放寬，包括領綜援、長者生活津貼、領傷殘津貼的照顧者仍屬不合資格，並且要5年前開始申請長期護理服務才合資格。

阮引用社協過往研究稱，照顧家中體弱長者後開支增加，當照顧者有病或有急需時，沒有緊急支援服務可以幫忙，以致照顧者即使患病或有事，都是「死頂」。

住宿暫託名額不足 對於政府設立照顧者支援專線，她擔心若背後的支援服務無改善，專線未必能真正支援到有實際需要的護老者。而政府現時提供約230個指定日間暫託名額和約330個指定住宿暫託宿位，並將於2023至24年度增加約30個日間暫託名額，惟供應遠未能應付需求。

她建議政府亦要發展其他類型服務，特別是發展社區資源，包括參考社協的長者社區保母計劃，由社工及其他專業人士為社區有心服務長者的婦女提供訓練及支援，善用她們不用照顧小孩的時間，協助同區有需要的年長護老者。