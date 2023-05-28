每日萬人確診新冠 專家籲平常心面對

提高衞生意識 個案需時回落 本港近日新冠疫情持續，當局估計每日一萬人感染。政府專家顧問、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，新一波確診數字已見頂，並於高位橫行，病毒即時繁殖率維持約1，即每名患者會傳染一人；每日呈報確診個案約480至550宗，日均新增約10宗死亡病例，住院的嚴重新冠個案佔約7%。他說，疫情小波幅會不斷出現，這是冠狀病毒的特性，相信感染後的嚴重程度會愈來愈低，呼籲市民以平常心應對，但亦不能完全鬆懈。

劉宇隆又稱，在「後疫情階段」，應更專注應對引致嚴重肺炎或呼吸道感染的病原體，包括流感病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腸病毒、腺病毒、副流感等。

他舉例，早前一名感染副流感的兩歲女童，首兩周出現輕微的上呼吸道感染病徵，到第3周開始發高燒，體溫達攝氏39至40度，入院後證實是大葉肺炎，半邊肺出現「白肺」，亦有肺積水，最終診斷為感染肺炎鏈球菌，並驗出屬血清3型。

混合疫苗屏障愈來愈高 他說，入侵性肺炎鏈球菌最影響5歲以下及60歲以上群組，若醫生發現有病毒感染的患者，3至5日後都未康復，就要考慮及早處方抗生素。

另外，政府早前宣布今年流感季節結束，政府專家顧問孔繁毅表示，今年整體流感個案不算嚴重，相信與市民衞生意識提高，不少院舍長者已接種流感疫苗有關。

至於新冠疫情方面，孔繁毅估計，個案仍要一段時間才會回落，同時，由於混合免疫屏障會隨時間下跌，估計本港可能會每半年出現一次新冠感染高峰期。他相信隨着有市民重複感染、混合免疫屏障愈來愈高，個案將「來得快，去得快」。

世界衞生組織建議新冠疫苗新配方應針對XBB變種病毒株，孔繁毅指出，不少藥廠正在研發XBB單價疫苗，預計可於下半年供港，建議政府納入疫苗接種計劃，為高危群組免費接種。