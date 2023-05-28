新田科技城直接批地惹議 發展局：列附帶條件 具透明度

【本報訊】政府計劃打造新田科技城，近日公布部分土地或以直接批地方式批出，惹起熱議。發展局局長甯漢豪表示，香港需要有突破才能發展成創科中心，故不能只按「價高者得」方式批地。她指直接批地非新鮮事物，政府於科技園、機場、貨櫃碼頭等亦有採用，做法亦具透明度。

需撥一定面積發展創科 甯漢豪指出，直接批地需要由行政長官及行政會議審批，當局亦要向立法會提交文件交代，做法具透明度。而政府在直接批地時，也會列明附帶條件，包括規定企業要使用一定面積用地發展創科、有關用地批出後要保持營運、不能隨便轉賣給第三方等，未來更會考慮將產量、經濟效益和培養創科人才納入協議條款。

對於將引入甚麽類型的創科行業，甯漢豪表示，創新及科技局正在研究，具體細節有待該局公布。

甯又指新田科技城的發展涵蓋河套區，相信可產生協同效應，期望整個北部都會區，將來可以劃分成不同產業園，包括物流、食品製造、醫療保健、個人理財服務等不同區域發展。