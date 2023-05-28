觀塘重建 擬增住宅用途再招標

【本報訊】市區重建局K7項目觀塘市中心重建計劃，早前為第四及第五發展區項目招標，但最後卻流標收場。市建局行政總監韋志成表示，有關項目需作重新規劃再招標，擬加入住宅用途，引入「垂直城市」概念；並繼續沿用「浮動參數機制」，讓發展商可自行調節不同用途的比例。他說，市建局早已預計項目會有機會流標，並在招標同時同步處理一旦流標的方案。

重新規劃 制訂項目比例 市建局K7項目觀塘市中心重建計劃的第四及第五發展區項目，早前疑受經濟前景不明朗影響，僅得一份標書，加上入標價不理想，最後局方宣布收回項目。市建局當時稱，為保九龍東商貿區作為香港第二個核心商業區的發展「地位」，不急於批出項目發展，預料項目要到2025年初才會再次招標。

韋志成表示，有關項目擬加入住宅用途，引入「垂直城市」概念，樓宇會較原定的280米更高，樓面面積增加逾兩成，局方會進行交通及基建評估，以訂不同用途的比例，預料約兩年完成評估及規劃程序。

他續稱，九龍東土地供應充裕，未來數年仍有數百萬平方呎商業樓面面積，但不同測量師行亦預計區內寫字樓空置率約一成多至兩成；項目對市場吸引力低，故需要重新規劃觀塘市中心第四及第五發展區項目的土地用途。