收購舊樓機制須檢討 市建局嘆錯配資源

參考同區7年樓齡呎價 反惹質疑 市區重建局收購舊樓重建時，一直以同區7年樓齡作為參考呎價。市建局行政總監韋志成表示，同區7年樓齡機制產生很多問題，引起社會質疑，為何要用大量資源幫助有物業的業主換樓。他以深水埗兼善里項目為例，收購呎價達1.6萬元，但單位呎價只有8,000至9,000元；若將資源投放到其他發展會更符合經濟效益，認為要在適當時候檢討舊區重建收購價。

韋志成提到，市建局在2001年釐定收購價水平時「的確係無深思熟慮」，惹來社會不少質疑。市建局在舊區重建收購時，有不少業主一人持有十多個單位，沒有自費樓宇維修，反而社會要運用很多資源幫助舊樓業主，但業主本身卻沒有做到應做的樓宇復修，加上機制並無劃線，不論業主富裕與否，都可以享有同等的補償機制。

油旺重建 收購成本逾萬億 他又以旺角、油麻地的重建項目為例，總收購成本達到1萬億至1.1萬億元，其中有四成多涉及7年樓齡補償，若將此部分資源投放到其他發展，包括造地後再支持舊區更新，應更符合經濟效益。

市建局將就此詳細研究，並在本港有足夠土地儲備的時候檢討，看看有沒有其他替代方案，而在明日大嶼、北部都會區等新發展土地上建屋，用以支援舊區更新，更符合經濟效益。

至於巿建局財政方面，他指上一個財政年度前期款項收入較預期少，約有47億元，相信是樓市波動令土瓜灣及上環項目收到的款項比預期低兩成，加上觀塘商業項目流標所致。

長時間借貸 資金流料負數 巿建局未來數年將推出4個招標項目，以目前樓市預計，將少收數十億元，惟同期會有6個項目需要收購，涉款高達400多億元。他預料市建局將會進入長時間的借貸期，最多可借款250億元，資金流會負數一段長時間，需靠借貸維持項目推展。至於會否要求政府注資，他笑言會將此意見提交政府。