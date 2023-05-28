前成員郭榮鏗 阻內會選主席 陳淑莊佔中案罪成 台灣轉行

【本報訊】公民黨在2006年3月中成立，盛極一時曾是立法會內民主派的第二大黨，近年卻因屢捲入政治風波，不單止有核心成員被褫奪立法會議席，更涉違反《港區國安法》被還押，再加上政府要求區議員宣誓，引發黨內區議員集體退黨，令該黨立法會議席「清零」。當中阻撓立法會內務委員會選主席的郭榮鏗更被取消議員資格，及後離港往海外，因違法佔領中環行動案（佔中案）被判刑8個月、緩刑兩年的陳淑莊，亦已身在台灣，傳聞轉做飲食業。

前身為45條關注組，在2003年曾組織反對《基本法》23條立法遊行，於2006年正式成立公民黨，骨幹成員有梁家傑、余若薇及吳靄儀等人。梁更於2007年參加行政長官選舉，但未能成功當選。一直走溫和路線的公民黨，在2010年時任港島和九龍東直選議員的陳淑莊及梁家傑，參與以「爭取真普選」為目標的「5區公投」，及後參與補選重返議會。

不停拉布 內會停擺半年 2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波，該黨在年底的區議會選舉取得32席，翌年則發生內會風波，因內會主席尋求連任，由時任副主席郭榮鏗代為主持會議，但郭不停「拉布」，令內會停擺半年。最終立法會主席梁君彥引用《議事規則》第92條，直接委任財務委員會主席陳健波主持會議。

有成員危害國安被DQ 同年政府取消4名議員資格（DQ4），當中3人為公民黨成員，包括黨魁楊岳橋、郭家麒和郭榮鏗，指其有宣揚或者支持「港獨」主張、或具有其他危害中國國家安全等行為。其後，多名黨員因「35＋」初選案，被還押至今。

身兼大律師的陳淑莊因2014年佔中案，被控「煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，惟在候判期間陳發現左腦有腫瘤要進行手術，獲押後判刑。由於佔中案被判罪成 ，大律師公會早前向會員發出通告，指大律師紀律審裁組裁定其行為或致大律師職業名聲受損，已下令譴責陳淑莊。

另一名創黨成員、法律界前議員吳靄儀，因出任已解散的「612人道支援基金」信託人，去年底被控一項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，經審訊後被判罪成，5名信託人各罰款4,000元。