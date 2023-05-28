公民黨曾收黎智英秘捐 前議員促交代黑金來源

【本報訊】壹傳媒黎智英現於赤柱監獄服刑。《東方日報》早於2014年中揭發黎於2012至2014年兩年間，透過曾任美國海軍情報員的助手Mark Simon，向民主派人士或政團秘捐共逾4,000萬元，當中包括公民黨，獲捐300萬元。前議員王國興強調縱使公民黨解散，亦必須交代「黑金」來源。

50萬港元李卓人袋住先 黎智英秘捐民主派4,000萬元，不單止公民黨，還包括佔中三子之一的朱耀明、民主黨、社民連梁國雄及工黨李卓人等，時任立法會議員兼工黨主席的李卓人亦被揭疑把黎智英一筆50萬港元的捐款「袋住先」，更收息九個月，直至後來被傳媒踢爆，李才急急將捐款交還工黨。

實際上，公民黨多名核心成員與黎過從甚密，前黨魁余若薇經常與同被內地官媒斥為「叛國禍港四人幫」之首黎智英、民主黨創黨主席李柱銘及被譏為「民主阿婆」的前政務司司長陳方安生密會，而該黨多名立法會前議員包括楊岳橋、郭榮鏗及譚文豪亦曾與黎會面。

6名曾收款前議員當時沒依例向立法會申報，遭質疑違規或涉嫌觸犯「公職人員行為失當」罪。在2016年，梁國雄因秘密收取黎25萬元捐款，沒向立法會申報，一度被控公職人員行為失當罪，但於2017年被裁定罪名不成立。及至2018年2月，上任不足一年的時任律政司司長鄭若驊，以梁國雄公職人員行為失當罪名不成立為由，稱無足夠證據檢控餘下人士，被質疑「放生」黎及民主派人士。