前骨幹獄中候審 公民黨清盤鬆人 犯國安恐難甩身

成立逾17年，曾是民主派第二大黨的公民黨，近年不斷惹上官非，更有多名前骨幹成員因參與民主派「35+」初選涉違反《港區國安法》還押至今逾兩年。該黨昨召開特別會員大會，在逾四分之三黨員贊成的情況下，宣布進入清盤程序，並委任清盤人處理清盤事宜。該黨主席梁家傑指「公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點，又形容在完成清盤程序後該黨會「從地球上消失」，即完成程序後正式解散。但有學者認為若然公民黨曾有做過違反國安法的事情，即使該黨清盤，罪行亦「不能一筆勾銷」。

公民黨多名骨幹成員，包括前黨魁楊岳橋、前議員郭家麒及譚文豪等多名黨員，早前因涉及民主派初選案被還押，令黨內領導層真空多時，亦無人肯「接棒」。楊岳橋、郭家麒及譚文豪等人在還押中亦曾發公開信呼籲解散公民黨，形容「已經完成了歷史任務」。

由於核心成員被還押，該黨在去年12月「斷莊」，該黨7名現任執委無人願意留任，無人報名參選，於是成立臨時執委會，並於昨日正式召開特別會員大會處理清盤程序。特別會員大會在下午約3時舉行，多名創黨成員出席，包括前黨魁余若薇、吳靄儀、陳家洛及大律師查錫我等。

30票贊成該黨「從地球上消失」 會議在一小時完結後，梁家傑指會員大會共有31名黨員出席，以30票贊成、一人棄權通過清盤建議，宣布公民黨將進入清盤程序，而在程序完成後該黨會「從地球上消失」。梁形容會議順利，而在完成清盤後如有剩餘資產，會捐出作慈善用途，惟難料所需時間，但估計餘下的資產僅5位數字。

梁家傑亦在主席報告中表示，「過往16年就算未夠行到頂峰，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點。」又指從歷史可見世事變幻無常，「望香港人抱着樂觀的心活好當下，期待明天。」

被問及公民黨解散後會否繼續協助黨員，梁指剩下的黨員不多，看不到有甚麼黨員需要援助，而法律上公民黨已經由清盤人接管。對於會否擔心清盤後仍被國安處調查，他指沒有補充。

學者﹕解散亦不能逃避刑責 身為創黨成員，被問及解散的感受時，梁稱從沒有人接班那天，該黨的方向已寫在「牆上」，又表示「世事都有限期……都嚟得好自然，我嘅心情係也無風雨也無晴。」查錫我則指「當然有唔捨得」，但毋須傷感「緣聚緣散係人生經常發生嘅事」。他又寄語指「人乜嘢都可以冇，但唔可以冇良知，咩都可以放棄，但唔可以放棄希望。」

查錫我強調會繼續發聲「講真話」，如果講真話要坐監自己有心理準備，又認為香港短期內不會因為講真話而要坐監。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，如果公民黨在國安法成立後仍有作出違反法例的行為，即使解散亦不能卸責，更「不能一筆勾銷」，逃避刑責。