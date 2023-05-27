龍七公：勞工處疑造假 涉違法逐條捉

近年本港工業意外頻生，政府致力改善職安健環境，包括提高罰則及加強工地巡查等，但是有港鐵承建商向《東方日報》控訴，去年承辦港鐵路軌維修工程期間，遭勞工處「造假」亂發警告信，指控他違反安全守則，無辜受罪；事實上，警告信所指當晚根本沒有勞工處人員到場。

本報介入始改口認衰 經《東方日報》介入，勞工處解釋是下午去巡查，但下午根本無人開工，可見解釋牽強「自打嘴巴」。在《東方日報》連番追問之下，勞工處又改口說是「提醒」而非「警告」，並向承建商致歉。

勞工處的巡查人員涉嫌向上級提交虛假地盤巡查紀錄，竟然「膽生毛」，捏造虛假報告稱去年4月8日下午在港鐵錦上路站，在負責人陪同巡查下發現違反安全守則，包括沒有佩戴安全帽、眼罩及使用離地工作的安全設施。其上級亦疏忽監管，凸顯勞工處是「無掩雞籠」，更根據這個虛假巡查紀錄，向地盤承建商發出警告信，真是濫用權力及十分荒謬！並存在嚴重的工作表現和違反紀律問題，必須予以強烈譴責。

提交虛假地盤巡查紀錄是嚴重刑事罪行，相關的巡查人員可能觸犯《刑事罪行條例》第73條的「使用虛假文書罪」，任何人知道或相信某虛假文書屬虛假，而使用該文書，意圖誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利，一經定罪，最高可處監禁14年。

公職人員獲賦予為公眾利益而行使的權力，責任重大。終審法院在過往案例中，列出構成「公職人員行為失當罪」的主要元素，包括一名公職人員；在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下；藉作為或不作為而故意作出不當行為，例如故意忽略或不履行其職責；沒有合理辯解或理由；及考慮到有關公職和任職者的責任、他們所促進的公共目標的重要性及偏離責任的性質和程度，有關的失當行為屬於嚴重而非微不足道。

勞工處巡查人員是公務員，故意疏忽職守，濫用權力，捏造提交虛假巡查報告，誣陷地盤內有工人違反安全守則，更向地盤承建商發出警告信，而影響該公司日後投標，甚或被檢控時成為不利因素，相關的巡查人員可能觸犯普通法的「公職人員行為失當罪」，依據《刑事訴訟程序條例》第101I（1）條，最高可處監禁7年及罰款。

這事件被踢爆後，勞工處管理層竟然包庇犯錯的下屬，諉過輸入電腦數據出錯。勞工處早前終「跪低」向承建商改口，指警告信所述內容有欠準確，他當日並無違反職安法例，只是「提醒」他。

香港已進入良政善治的新時代，政府和市民都不會容忍公務員偷懶、濫權作假的不法行為。執法部門必須進行徹查，勞工處必須向公眾交代。