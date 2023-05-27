笑看天下：坐看燒錢選熟悉嘅魔鬼

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯周三正式宣布參加明年嘅總統選舉，爭取共和黨總統候選人提名。都唔使問阿貴，任何一位競選者例牌指出美國正面臨邊境、罪案及民生等問題，跟住聲調一變成超人降臨要打救美國於水深火熱，強調會帶領美國復興，再創奇迹！共和黨合共有7人角逐總統候選提名人，老朽較熟悉嘅如前副總統彭斯、前南卡羅萊納州州長黑莉、美國國會唯一非裔共和黨參議員史葛。

隨着共和黨要人將陸陸續續開始加入參選，意味焦點將不只係全集中喺特朗普和德桑蒂斯嘅爭拗。7人角逐者中，以德桑蒂斯被視為76歲嘅前總統特朗普頭號勁敵。德桑蒂斯以對抗「覺醒主義」嘅保守派自居，喺外交政策對中國立場屬超級鷹派，佢曾批評中共係美國最大地緣政治威脅，本月8日更一口氣簽署3項法案，限制中國人喺佛州購買房地產，規管使用中國應用程式等。

外交方面，德桑蒂斯冷待俄烏戰爭，曾指中國係新冷戰嘅威脅，限制佛州嘅中資投資，建議把美軍勢力重新對準亞洲，強調台灣係美國嘅強大盟友，維持台海現狀至為重要。呢條友又曾公開宣稱，新冠病毒幾乎肯定係從實驗室和武漢洩漏，認為中國政府、軍方和科學家喺實驗室密切合作；指摘中國隱瞞新冠病毒造成全球疫情大流行，而中國共產黨應為疫情負責。44歲嘅德桑蒂斯被視為特朗普2.0豈是無因？從其言行舉止視之，似乎比特朗普對中國更充滿敵意與偏見！之不過，佢一宣布參選總統直播就斷線甩轆，出閘脫腳，似乎唔多老利；周三公布嘅最新民調，顯示特朗普喺共和黨嘅支持率進一步拋離德桑蒂斯。當然，誰勝誰負仲有排鬥，大家拭目以待呢場燒錢選大家熟悉嘅魔鬼吧！