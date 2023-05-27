仁文仁心：除了勝負 與我無關

美國一直是俄烏戰事的幕後玩家，雖然表面上約法三章，出錢出武器支援烏克蘭抗俄，但不直接派兵參與戰事，亦不准烏軍用美武器犯俄境，然而將士在外，大條道理軍令不從，在眾目睽睽下，世界目光注視，山姆大叔的長臂如何伸到戰場。烏軍一舉一動，既好像與美國無關，但實際老美又脫不了關係，烏軍用美武器殺了俄兵的帳，難道俄羅斯不會算在美國頭上？最近俄羅斯境內別爾哥羅德州受到親烏勢力攻擊，烏克蘭正規軍不越境，卻由國際援烏雜牌軍，號稱烏克蘭領土防衞國際軍團轄下的俄羅斯志願軍及自由俄羅斯軍團出手，這擺明是犯規踩過界。

老美向外聲稱正調查是否有人在攻擊別州時使用美援武器，信誓旦旦沒有批准烏軍向第三方準軍事組織轉讓裝備，烏克蘭政府亦沒有提出類似要求，美方不鼓勵或允許在俄羅斯境內發動襲擊，但又重申如何作戰取決於烏克蘭，說來說去，都是不關我的事，所謂調查相信亦不會有甚麼實質結果。

西方的虛偽人所共知，一次又一次示範令人嘆為觀止，早前俄羅斯克里姆林宮遭受兩架無人機襲擊，俄方指控是烏克蘭所為，烏方雖然否認涉事，但美媒周三指美國情報部門評估烏克蘭抗俄勢力組織變得鬆散，部分行動包括偷襲克宮及許多宗針對俄羅斯人的襲擊，是由烏克蘭特種部隊或情報機關策劃，烏總統澤連斯基未必知情，總之一句到底，澤連斯基是西方捧出來的超級英雄，形象正派親善，所有暗殺侵略污穢手段與澤總統無關。正所謂成王敗寇，若果偷襲克宮或攻俄得手，難道勝利不歸功於澤連斯基嗎？如果烏克蘭戰敗，美國肯定也會把一切推到澤連斯基身上。老美不會傻得做打到頭破血流的英雄，要做當然是做垂簾聽政的最後贏家。