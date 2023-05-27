橫眉冷看：24彈全殲美艦戰鬥群

美國人熱衷於兵棋推演，經常模擬中美兩國決戰台海，哪邊可以技高一籌。中國人沉厚低調，解放軍尤其不愛張揚，美國人盲推瞎演，所掌握的中方數據卻殘缺不全，結論自然似是而非。上月美國眾議院主導了一次兵推，假設解放軍攻打台灣，美軍全力協防，雙方激戰6日，到頭來解放軍損失慘重，美方則沉沒了兩艘潛艇、兩艘兩棲攻擊艦，航空母艦只一艘受損，卻不必報廢。

美軍與中國人民子弟兵大戰6天，損失竟是如此輕微，就連一艘航母也不必全然搭上，這是因為美國眾議院存心自欺，抑或當真對解放軍所知有限？為免美國人長期自我蒙蔽，近日解放軍改變了態度，不再藏着掖着，願意將部分實力袒露人前。

今年2月，中國官方主動披露，解放軍鷹擊21型反艦導彈，平均飛行速度為音速6倍，末段攻擊時更達音速10倍。為怕美國人聽不明白，咱們把話挑明，指出世界上沒有任何防空武器，可以截擊如此高速的導彈，一枚鷹擊21，足以擊沉一艘巨艦。

話已講到這份上，部分美國人還是揣着明白裝糊塗，不肯面對現實，近日中方乃再下一城，公開內地大學一次電腦兵推的結果。是次推演進行了20多輪，經反覆模擬，結果證明只消用上24枚高超音速導彈，便可以全殲美軍一個航母戰鬥群。整個戰鬥群合共6、7艘軍艦，艘艘打穿船底，直接被大海吞噬。美軍遠來馳援，可能就連解放軍的影子都沒見着，便要奔赴龍宮作客。這次兵推結果絕非空言恫嚇，解放軍的高超音速技術遙遙領前，我方出矛快如疾風，對手根本來不及舉盾招架。這樣一場矛盾之爭，儼然有攻無守，後果如何，自是不言而喻。