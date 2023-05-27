政情：過境拗簽證受氣 甘文鋒轉航企抵非

屯門前區議員甘文鋒日前遠赴津巴布韋出席國際青年商會非洲及中東地區會議。然而佢今次出門，出發之時竟遇波折，猶幸迅速尋找替代方案，否則旅程可能要告吹。

話說甘文鋒要到津巴布韋開會，香港並無航班直接可達，於是就計劃乘搭甲航空公司由香港前往印度孟買嘅航班，然後喺孟買機場同一客運大樓轉乘乙航空公司飛往津巴布韋嘅客機。為咗轉機過程更順利，出門前佢透過網絡預先辦理孟買方面嘅登機手續，兼且只帶手提行李上飛機，務求抵達孟買機場之後，只需移步往另一個登機閘口即可接續餘下旅途。

之不過，當甘文鋒準備登上飛往孟買嘅航機，就遭到甲航空公司嘅阻止，理由係佢欠缺印度嘅簽證。佢大惑不解，話事前查過孟買轉機毋須簽證，況且轉機過程毋須經過入境關卡。而對方就話轉機免簽證，只適用全程皆乘搭同一航空公司！甘文鋒不服，但又深感繼續爭論只係浪費時間。於是佢喺網上搜尋，發現另有航機由香港飛往埃塞俄比亞，繼而喺該國首都轉機往津巴布韋，二話不說立即購買機票，一於「另闢蹊徑」咁話。

睇動物瀑布回復心情 儘管將原先購買嘅機票退票，發還金額大打折扣，而新路線前往津巴布韋，出發時間較原來安排遲咗一日。但甘文鋒抵達當地後，仍可趕及進入保護區近距離觀賞野生動物，不快心情即一掃而空，跟住過兩日就前往維多利亞大瀑布。佢話大瀑布太令人震撼，足足睇咗3轉，話係鬼斧神工亦不為過。

甘文鋒