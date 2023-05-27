政情：重返母校敍舊 黃錦星話女班長稀有

昔日嘅同窗即使各奔前程，但都會把握機會聚首一堂。繼早前返回童年成長嘅沙田坳邨緬懷過去，前環境局局長黃錦星日前又到訪位於慈雲山嘅中學母校，重回當年嘅班房與闊別40年嘅預科同學敍舊，期間佢更形容其中一人係「稀有品種」添，莫非呢位舊同學係天賦異稟、不世之才？

那些年讀理科男生居多 黃錦星所指嘅「稀有品種」，其實係女班長。佢話那些年讀理科都係男生居多，有女生入讀仲要做埋班長，喺以前嘅年代較為少見。唔知青春少艾嘅黃錦星，與女班長同窗讀書會否特別落力？但無論點都好，女班長都係跟番當年嘅座位，坐番前排。事後，黃錦星向母校送贈講述到偏遠山區服務嘅書籍，冀學弟學妹開拓視野，支持社會可持續發展。黃錦星又話多謝母校春風化雨，佢同舊同學都十分感恩。

喺重返中學母校之前，黃錦星先到訪去年遷入秀茂坪新校舍嘅一所中學，事關呢間學校嘅賴校長係佢當年預科班嘅同學。本業係環境建築師嘅黃錦星，大讚新校舍平實好用，內外設施多元令人眼前一亮，設計通爽通光環保令學生受惠。