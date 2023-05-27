政情：狄志遠冇埋堆難同人爭 小組會揀籮底橙

為防止泛民主派重演拉布鬧劇，上屆立法會修訂議事規則，加入各事務委員會、小組委員會同草案委員會都採取名單配額制，結果無埋堆嘅議員都好難爭到入去，尤其係啲「熱門」話題嘅小組委員會同草案委員會。現時有兩名議員冇加入任何名單，就係非建制派、社福界議員狄志遠同田北辰（田二少），而狄志遠唔單止有零的突破，仲打孖嚟添！但唔知係咪捉蟲，佢竟然冇報名加入討論區議會選舉改革嘅小組委員會，而呢個小組委員會仲未滿額嘅。

實際上，立會內各個板塊都有協調加入18個事務委員會嘅議員，同埋正副主席嘅人選，而狄志遠同田二少都入咗部分事務委員會，但遇到啲小組委員會同草案委員會就想爭都未必爭到。

依家內會底下有4個小組委員會已開展工作，而近日亦新增11個小組委員會，即係合共15個小組委員會。喺新增小組委員會中，報名爆晒燈嘅係討論北部都會區發展事宜小組委員會，委員人數限20個，但總共有38名議員報名，足足多近一倍，要篩走18人，而推動再工業化事宜小組委員會就超標兩個，最後林健鋒同鄧飛冇份。但勢估唔到討論區選改革方案嘅小組委員會，竟然冇打崩頭，唔使爭，只有15名委員，名額仲有剩呀！呢個小組委員會已選出正副主席，由建制派班長廖長江做主席，副主席係工程界議員盧偉國。

零的突破打孖嚟 其餘8個小組委員會，當中鐵路事宜小組委員會都有16人，但餘下7個就比較人少，由5至9個成員不等，可能係因為議題冇咁爆啩！而當中就發現咗啲罕見嘅名，田二少入咗鐵路事宜小組委員會，而狄志遠分別入咗推動照顧者為本政策小組委員會同完善選舉實務安排事宜小組委員會。

咁好彩嘅。狄志遠話自己一個冇名單，好多小組委員會想入都冇得入，不過該兩個議題都係自己一路關注嘅，又咁啱冇咩人想加入，先有得喺人哋手指罅度搵到個位啦，至於討論改革區議會嘅小組委員會就本以為好多人加入，咁諗都唔使諗，一定冇份啦。

有議員爭唔到入小組委員會，但有7名議員就冇加入。單以現時15個小組委員會計算，好多議員都加入咗3至4個小組委員會，但有7名議員係「零」加入，當中包括選舉委員會界別嘅周文港、林順潮、陳仲尼、蘇長榮同陳永光，仲有地產及建造界嘅龍漢標。