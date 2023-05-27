3日連冚6毒品倉 檢貨值6.5億拘4漢

混急凍魚包裝 腥臭蓋大麻味 執法部門根據線報，於本周三至本周五，先後在九龍區搗破6個毒品儲存倉，檢獲約592公斤懷疑可卡因及91公斤懷疑大麻花，市值超過6.5億元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕4名男子，部分疑犯有黑幫背景，其中一人潛逃內地時落網。被捕疑犯已被控相關罪名並於今日提堂。人員正追查毒品來源及追緝販毒集團的幕後人士，不排除有進一步拘捕行動。

本周三晚上，執法人員掩至觀塘巧明街一幢工商大廈，截查一名從一分租單位離開的形迹可疑男子，同時在該分租單位內，檢獲120磚、每磚約重一公斤的懷疑可卡因，隨即拘捕該名報稱建築工人的姓蘇（32歲）男子。至本周四凌晨，人員在觀塘偉業街另一幢工商大廈內，截查兩名準備離開一分租單位的男子，同時在單位內發現大量急凍魚類貨物，經仔細搜查後，結果檢獲160包、總重量約91公斤懷疑大麻花，隨即拘捕該兩名分別姓陳（25歲）及姓梁（31歲）男子，其中陳報稱建築工人，梁報稱廚房工人。初步調查相信，二人剛完成利用急凍魚類作掩飾的大麻花的分拆程序，以便稍後在市場出售毒品。

另外，在本周四早上至本周五凌晨，人員搜查相信由同一販毒集團操控，分別位於葵涌、紅磡、荔枝角及土瓜灣的4個俱用作儲存毒品的迷你倉，結果再檢獲472磚、每磚各重一公斤的懷疑可卡因，該些可卡因的包裝與在巧明街起出的可卡因包裝相同。而在本周四下午，人員在落馬洲支線口岸，拘捕一名懷疑潛逃內地的姓莊（32歲）本地男子，他報稱無業，疑為販毒集團成員，其角色為協助租用單位及迷你倉，以便儲存及運送毒品。

分工微細 增偵查難度 人員經進一步調查後，得悉販毒集團利誘不同人士擔當不同販毒角色，包括租用倉庫、運送或儲存毒品，以及從不同倉庫轉移毒品等。他們分工微細，藉此增加執法部門的偵查難度，同時又租用大批倉庫分開儲存毒品，以便分散風險伺機分批出貨。該批大麻花隱藏於急凍魚類貨物，企圖以強烈魚腥味掩蓋大麻氣味，並透過合法貨運途徑，魚目混珠把毒品從外地運入本港，從而流入市區的倉庫。

執法人員指出，根據禁毒處「藥物濫用資料中央檔案室」資料，香港整體吸毒情況大致受控，並無上升趨勢。此外，相信販毒集團因可卡因價格下降，故此囤積大量毒品，伺機供應本地市場，同時以「狡兔三窟」 形式，不計成本同時租用不同地方作毒品倉，再分批銷售毒品。