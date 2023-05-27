24網騙案 涉款4500萬 拘14人

【本報訊】九龍城區執法人員，於本周二（23日）至本周四，展開代號「春暉」的打擊科技罪案及騙案執法行動，在全港多區涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，拘捕8男4女本地人士、以及兩名外籍男女，他們年齡介乎19歲至46歲，分別報稱建築工人、主婦及無業等。

初步調查顯示，該14名被捕人士，涉嫌與24宗於去年至今年年初發生的網上投資騙案、網上購物騙案、網上求職騙案及網上情緣騙案有關。該24宗案件涉及24名受害人，涉款約4,500萬元。當中單一案件最高損失金額為1,270萬元，是一宗投資虛擬貨幣騙案。

詐款購虛幣再轉移避查 人員經調查後，相信騙徒涉嫌開設、收購及操控多個傀儡銀行戶口和虛擬貨幣戶口，其後以不同途徑，例如現金、銀行轉帳、轉數快、快速支付系統、虛擬貨幣錢包等，以收取騙款或購入虛擬貨幣，繼而轉移至多個虛擬貨幣錢包以逃避追查。

行動中，人員檢獲8部手機、一批銀行卡及銀行文件。所有被捕人士其後獲准保釋候查。