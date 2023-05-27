4煞斬人殘暴 10秒狂劈20刀 黑漢負傷 目送兇徒

元朗血案又一宗 街坊驚血雨腥風 元朗治安危危乎，斬人血案爆不停，街坊膽戰心驚！疑有黑幫背景的80後男子，前晚與友人在元朗西裕街一間食肆對開，突遭兩名刀手撲出追斬，事主二人衝出馬路逃命，惟混亂間事主失足倒地，結果遭4刀手趨前，在10秒內被狂斬近20刀，致其手腳中刀淌血，刀手得逞後飛車逃去，事主清醒送院治理。執法人員經初步調查後，把案件列作「傷人」，正追緝在逃刀手。

遇襲男子姓李（34歲），據悉疑有黑幫背景，活躍尖沙咀區。本周四（25日）晚上近9時，李男與友人途經西裕街與教育路一間食肆對開，突然有兩名分別穿黃色及白色上衣的大漢撲出，他們不由分說，持刀朝事主追斬。李男與友人見狀，忙亂間慌不擇路，即時衝出馬路逃命。

行兇得逞 乘接應私家車逃 期間，李男跑至教育路與金輝徑交界失足倒地，此時兩名刀手追至揮刀狂劈，其中黃衣刀手手起刀落，向事主狂劈10多刀，正當李男用手擋格無果，另有兩名俱穿黑衣的刀手加入戰團圍斬。據本報讀者提供的車Cam片段顯示，行兇過程維時約10秒，4名刀手共向事主狂劈近20刀，群煞得逞後，即時轉身跑回教育路，並搭乘一輛接應的私家車逃去無蹤。有市民赫見發生血案，慌忙報案求助。

救護人員接報趕至，發現李男手腳受傷淌血，清醒坐在地上，人員替其敷治包紮後，再由救護車把他送往屯門醫院治理。執法人員封鎖現場，地面遺下大攤血漬，經初步調查後，把案件列作「傷人」，正追緝兇徒及調查血案起因。

遇襲男子曾涉走私傷人案 消息指出，遇襲男子曾涉及走私及傷人案被捕。有黑幫去年為爭奪香港仔一帶走私活動利益，與另一黑幫爆發激烈衝突。在同年9月，一名黑幫成員駕車途經西環期間，遭另一輛私家車連番追撞後失控剷上行人路，司機遭兩刀手斬傷雙腳。執法人員經調查後拘捕7名涉案男子，當中包括昨晚遇襲的男子。