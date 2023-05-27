十字口相撞的士 跑車司機傷腰頸

【本報訊】昨日凌晨3時許，一輛的士沿深水埗通州街往旺角方向行駛，當駛至欽州街十字路口擬右轉期間，的哥懷疑收掣不及，與一輛沿欽州街往海旁方向行駛的跑車相撞。意外中，的士右邊車頭損毀，泵把脫落；跑車相撞後，繼而衝前約20米撞穿路中欄杆始告停下，有途經駕駛人士目睹意外，慌忙協助報案。

筲箕灣的士私家車互撼 救援人員接報趕至，跑車姓黎（24歲）男司機頸及腰部受傷，須由救護車送院治理；的士姓黃（40歲）司機沒有受傷，留在現場協助調查。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。據目擊意外的市民聲稱，涉事跑車事發時車速頗快，不排除有人超速肇禍。

另外，昨日凌晨零時許，一輛載客的士沿筲箕灣東喜道往柴灣方向行駛，適時一輛私家車沿譚公廟道右轉出東喜道，兩車司機懷疑收掣不及，結果兩車猛烈碰撞。意外中，私家車車頭及車尾損毀，的士車頭蓋則撞至摺起。姓盧（56歲）的哥與姓李（23歲）女乘客受傷，須由救護車送院救治；私家車34歲司機報稱頸痛，經治理後拒絕送院。兩車司機均通過酒精呼氣測試，涉事的士一名打理人其後到場善後。