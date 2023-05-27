放生海鮮風氣熾熱 殺生折福添罪孽

碼頭備滑梯 善信仍執迷 不少善信昨趁佛誕放生祈福，北角碼頭是放生熱點。碼頭昨有不少善信前來購買海鮮後，即場放落海，亦有人乘船出海放生，有動物組織則向善信派發傳單，指放生活動會導致生物因不適應海洋環境而死亡或生病，宣揚尊重生命。玄學家指放生前應用常理想清楚物種是否適合放野，不建議刻意找尋罕有物種放生，因捕捉時可能會對生物構成痛苦，反加深放生者的罪孽。

北角碼頭的海鮮檔昨早擺放出多箱海鮮，如魚、蜆及魷魚等，供善信選購。旁邊亦備有一條可將海鮮滑落海的「滑梯」，供善信使用，有人購買一箱海鮮後，隨即透過「滑梯」放入海中，有大魚小魚及魔鬼魚等；亦有人買蜆後，以織籮放入海中放生。陳女士約用2,000元買魚、魷魚及蟹等放生，並坦言已做了4、5年；她不擔心放生的海鮮落海後會有不適，只是基於善心，不求功德。至於售賣海鮮的檔主則不願回應。

不適應環境致死 籲尊重生命 過往在碼頭曾有不少被放生的魚或龜因不適應海洋生態變成「殺生」，甚至有人在碼頭邊用撈網打撈即場放生的海鮮，香港兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研在碼頭向善信派發宣傳單張，教導他們明白放生可導致生物死亡及痛苦。他指尊重每人的宗教信仰，但從以往的放生活動中，發現過不少被放生的生物，如魚及龜等，被救後都有生病，甚至死亡的情況。

近年放生活動改變，如善信喜乘船到海中心放生，放生的物種亦愈來愈大，如沙巴龍躉，惟他說不要以為海魚就容易適應海洋環境，因不少海鮮都是人工飼養。過往救起的巴西龜，亦發現體弱及有寄生蟲，他呼籲市民尊重生命，建議放生活動應有法例規管，改由持牌團體進行。

玄學家：勿尋罕有物種放生 玄學家奇門遁甲風水大師雲文子解釋，放生是想積功德；她認為放生前要想清楚放生物種是否適合，無理由將陸龜或田雞等放入海洋，用常理亦可理解，這與佛學功德無關。她絕不建議刻意找尋罕有物種放生，如深海龍躉，以為物以罕為貴，積功德非與物種價錢掛鈎，在捕捉時可能會令牠痛苦，反會加深罪孽。放生前應先找師傅為放生物種超度，放生後令牠們脫離畜生道，再得以輪迴，她糾正不少人存有謬誤，認為海鮮遲早都會給人進食，如早日將牠放生，就可脫離畜生道，早點輪迴。

北角碼頭：善信在碼頭選購海鮮後放生。 放置有多箱海鮮的艇準備出海中心放生。 雲文子