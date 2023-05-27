荃灣西貢辦市集 街坊周末好去處

【本報訊】昨日是佛誕假期，連同星期六、日，港人可享至少3日短假。有大量市民前往由食物環境衞生署及多個本地團體合辦的荃灣及西貢周末市集，免費入場享受美食、遊戲攤位等與家人一起同樂。兩個市集共設逾130個攤位，售賣各類食品和產品，同場亦有各式不同的表演節目。

共設逾130攤位 免費入場 位於荃灣沙咀道遊樂場的「荃灣市集同樂日」昨起一連3日舉行。荃灣各界協會主席陳曉津指，市集有超過70個攤位，其中逾10個為非牟利機構和學校義賣，另外60多個則為售賣各類食品、乾貨及濕貨等參展商，售賣食品及商品包括棉花糖、豆腐花等，亦有蔬果、日用品等，有市民到場購買和試食。此外，現場亦設有歌舞表演節目，以及兒童歡樂區、有獎遊戲攤位等。

除了荃灣，西貢亦自前日（25日）起在市中心天后廟舉辦「西貢天后誕市集」，當中設有粵劇表演、天后誕傳統展覽，並有DIY工作坊、熟食及文化市集等逾60多個攤檔，市集將舉辦至下周一（29日）。食環署早前宣布，與本地團體合辦的周末市集於本周四起分別在西貢、荃灣及尖沙咀舉行，而尖沙咀的周末市集，則在下月17至18日於九龍公園廣場舉行。