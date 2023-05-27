當局死撐 明日大嶼非全燒公帑

【本報訊】明日大嶼計劃引起社會爭議，有聲音質疑計劃將令政府財政不穩。發展局局長甯漢豪「死撐」交椅洲人工島填海造地的1,000公頃並非全部由公帑支付，融資安排可包括鐵路上蓋物業、「興建、營運及轉移」或發債；更指計劃無可能會「掏空儲備」，每筆工程開支亦要經由立法會審批。至於與反對項目人士交流，她則承認必須在不撤回項目的前提下才會對話。

對於有反對意見質疑項目造價高昂會「掏空儲備」，甯漢豪表示，一個負責任的政府，不會讓任何工程掏空儲備，在每年的財政預算案也會把數字「攤出來」，工程開支需經立法會批准；政府亦不會單以公帑支付計劃，並引述銀行界人士認為，發行綠色債券與人工島項目的主題脗合。而明年計劃將會進入詳細工程研究階段，她指會較有條件就財務安排提出初步看法。

甯：不撤回項目方願交流 與反對項目的人士溝通或直接對話，她則坦言，前提是以不撤回項目才願意交流；若對方大前提是撤回項目則會有困難，並強調絕不撤回交椅洲人工島項目。甯又說，早前的公眾參與活動，政府接獲了六成意見支持人工島項目，為此感到鼓舞，反映項目認受性增加。