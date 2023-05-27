維園佛誕嘉年華 善信抄經祈福

【本報訊】昨日是農曆四月八日佛誕及譚公誕，多個佛教團體在不同地方舉行浴佛活動，其中包括有佛教團體在維園舉辦佛誕嘉年華，現場有抄經、撞鐘許願祈福、兒童天地等主題活動供信眾參與，亦設有攤位遊戲及義賣活動等。

2023佛誕浴佛暨蔬食文化嘉年華會共有百多個攤位，設有亞洲美食坊和素食攤位，部分攤位邀得亞洲區的義工專程來港烹調當地地道素食，推廣蔬食文化及環保概念。其餘攤位包括義賣、遊戲、抄經許願、趙州茶、生活禪、西醫諮詢等，現場有三好小沙彌、悉達多太子布偶和釋迦族巡遊，供市民拍照留念。

紅館辦浴佛大典法會 另外，佛教聯合會昨日在紅磡香港體育館舉行浴佛大典暨「祝福香港」吉祥法會，為一連3日的佛誕節吉祥大會活動揭開序幕。除了浴佛儀式外，相關活動亦包括講座、法會和皈依大典，廣傳佛法，啟迪人心。

此外，港府自去年起將佛誕列入法定假日，不少市民可放下工作參與各項活動。大會表示，本港終於走出3年的疫情困境，很高興能共聚一起同賀佛誕，並衷心祝願香港在由治及興的新征途上，繼續穩步前行，社會和諧穩定，市民健康幸福。