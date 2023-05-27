英去年淨移入60萬人 港佔5.2萬

【本報訊】英國國家統計局周四（25日）公布，去年英國人口淨移入60.6萬，創歷史新高。增幅主要來自入境工作或學習的非歐盟人士，以及根據特別簽證計劃從香港和烏克蘭入境人士，其中香港有5.2萬人，烏克蘭有11.4萬人。

BNO「5+1」簽證於2021年推出到去年年底，已有超過11萬人抵達英國，在2022年移居英國的則有5.2萬人。據英國內政部稱，大多數BNO簽證持有人都接受過學位或以上教育，估計他們可以在未來5年內為經濟貢獻24億至29億英鎊淨收益。

英揆冀降低淨移入人數 英國首相辛偉誠承認移民人數太高，希望降低淨移入人數，又提到日前已宣布限制外籍學生攜帶家庭成員居留。辛偉誠承諾採取更多措施，但強調勞動力嚴重短缺下難以實行。他也沒有為未來淨移入人數設定具體目標，而國家統計局稱有證據顯示近月移民率已放緩。

在野工黨則指摘，另一份政府數據顯示工作簽證發放數量，截至今年3月增加約30萬份，認為政府施政混亂。影子內政大臣庫珀（Yvette Cooper）批評，官員不解決技術勞工短缺問題，尤其在衞生和社會護理方面。