英公布《香港半年報告書》 港府促停止干涉中港事務

【本報訊】英國政府日前公布最新一期提交國會的《香港半年報告書》，內容述及廢除《港區安全法》並關注香港改革區議會選舉，港府對此予以強烈反駁，表示強烈不滿和堅決反對，敦促英國遵從國際法和國際關係的基本準則、立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

《香港半年報告書》提到，香港正使用《港區安全法》和過時的煽動罪逮捕異見人士。有關當局針對民主派領袖、新聞工作者及從政者，企圖藉此抹黑並消滅反對聲音，包括有雙重國籍的在囚英國公民黎智英是其中一人。報告書又關注，港府於5月2日提出對區議會進行選舉改革，大幅減少直選議席，此外更指出中國不遵守《中英聯合聲明》，英國將與盟友一起譴責中國持續侵蝕香港公民和政治權利以及香港的高度自治權，並促中國恪守國際承諾。

港府斥報告無理抹黑 特區發言人強調，就英國所謂報告對特區政府執法行動再次的毫無理據抹黑，嚴正重申香港執法部門在《港區國安法》以至任何本地法律下，一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士、機構或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關，也指全國人大常委會是通過解釋《香港國安法》，提供清晰途徑讓香港特區自行解決有關在香港沒有全面執業資格的海外律師是否可以按專案申請方式參與涉及國安案件所引起的爭議。