受颱風瑪娃影響 下周或錄攝氏34度

【本報訊】在昨日下午4時超強颱風「瑪娃」集結在雅蒲島以北約670公里，預料向西或西北偏西移動，時速約26公里，大致移向呂宋以東海域。天文台預測，下周初至中期華南地區有機會出現極端酷熱的天氣，提醒市民留意天氣變化並做足防暑措施。

天文台署理助理台長鄭元中昨表示，受瑪娃的外圍下沉氣流影響，華南地區下周初至中期華南地區有機會出現極端酷熱的天氣，預料下周二及三（30日及31日），香港市區氣溫達到攝氏34度左右，新界區或會再高一、兩度，根據分區天氣預報，本港大部分地區在該兩日最高氣溫均超過攝氏35度，其中上水最熱，在周二、三預料分別最高達攝氏38度及攝氏37度；到下周三至四有機會觸發驟雨。

天文台指，根據過往經驗，於2017年曾有颱風出現下沉氣流現象，令氣溫錄到攝氏36.6度的高溫；更形容在台灣以東、呂宋以北是一個「戰略要地」，若瑪娃經過該位置，則有機會出現下沉氣流，從而影響華南地區一帶的氣溫，或令本港氣溫升高。