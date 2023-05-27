天文台倘氣溫普遍35℃ 程式發極端酷熱警告

料今年炎夏似火 籲高危群組防中暑 全球暖化令天氣更炎熱，香港去年有15天錄得攝氏35度或以上，是有紀錄以來最多。香港天文台昨日宣布，加強酷熱天氣警告服務，因應極端高溫的情況推出新的特別天氣提示，並更新警告的注意事項。當酷熱天氣警告生效時，如氣溫普遍會達到攝氏35度或以上的極端程度，天文台會發出特別天氣提示，並透過「我的天文台」流動應用程式推送通知，提醒公眾注意極端酷熱天氣並採取相應的預防措施。有長者服務機構提醒，應注意長者出現中暑的風險。

本港去年錄得14項破紀錄事件，當中最高月平均最高氣溫為7月錄得攝氏33.3度，與2020年並列最高。7月有超過10日錄得攝氏35度或以上，有21日酷熱天氣、25日熱夜、連續熱夜共21日。而去年共有15日在天文台總部錄得最高氣溫攝氏35度或以上，是有紀錄以來最多。

孕婦長期病患屬高危 天文台署理助理台長鄭元中指出，隨着氣候持續暖化，預料今年全年平均溫度偏高，達到最高氣溫紀錄首10位的機會為高，預測全年雨量正常至偏少。鄭補充，天文台發出酷熱天氣警告會考慮濕度、風力、日照等的因素。

另外，天文台亦修訂酷熱天氣警告的注意事項，特別提醒較易中暑的人士，包括長者、孕婦、嬰兒及小童、長期病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現熱衰竭或中暑徵狀。如天氣極端酷熱，更應時常留意身體健康狀況，確保有充分休息，多補充水分，避免身體過分受熱。如感不適，應盡快求醫。勞工處亦呼籲在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，參照勞工處的《預防工作時中暑指引》，採取所需的防暑措施。

長者安居協會署理行政總裁袁民光表示，長者屬於較易中暑的群組之一，酷熱天氣會增加長者的心血管負擔，特別是居住在較擠迫及沒有冷風設施住所屬高風險一族。袁建議，在酷熱天氣下，長者應避免前往人流較多的地方，亦需穿着透氣的衣物。

長者可按平安鐘求助 袁指「一線通平安鐘」熱線今年4月接獲約2,500宗，要求緊急送院服務；而本月截至前日（25日）下午6時，已有2,416宗，相信與近日天氣酷熱相關。此外，該協會呼籲各位長者及其親友留意天氣預報，避免在太陽下暴曬，若不清楚天氣或感到不適，可按平安鐘查詢及求助。