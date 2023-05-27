醫健：醫健寶庫：NMN和NR對眼睛有好處嗎？

近年來，煙酰胺單核苷酸（NMN）和煙酰胺核苷（NR）因其潛在對健康的益處而受到全球關注。作為煙酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD）前體，它們與對抗衰老與維持細胞健康相關。

煙酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD）是所有生物細胞中的輔酶，對能量生產、DNA修復和細胞通訊起着至關重要的作用。隨着年齡增長，人體的NAD水平自然下降，導致一系列與老化相關的問題。NMN和NR是NAD前體，當作為補充劑時，可以幫助恢復體內的NAD水平。NMN和NR都有可能提高NAD水平，從而延緩細胞衰老過程。研究表明，提高NAD水平可以改善胰島素敏感度、粒線體功能和大腦中的神經元功能。通過補充NAD，這些補充劑可能抵銷與年齡相關的NAD水平下降並改善整體健康。

最新研究表明，NAD補充劑也可能對眼睛健康有益。NAD對視網膜細胞的正常功能非常重要。然而，NR和NMN的研究仍處於初期階段，大多數研究仍在動物或試管中進行。港大醫學院臨床醫學學院眼科學系目前正在進行實驗室研究和隨機對照臨床試驗，以研究NR和NMN對治療青光眼的作用。青光眼是全球不可逆性失明的主要原因，預計這些創新的研究結果將在今年底公布，揭示提高NAD水平的補充劑在維護和改善眼睛健康方面的潛力和潛在風險，敬請期待有關研究結果。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任暨臨床教授、香港大學眼科中心總監梁啟信教授

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