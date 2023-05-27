嘔吐發燒 8旬婦染腦膜炎雙球菌

【本報訊】衞生署衞生防護中心調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，這疾病是經由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫而傳播。個案涉及一名有長期病患的86歲女子，她於5月21日開始發燒及嘔吐，其後被發現昏昏欲睡，同日送往雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，並入院接受治療。

潛伏期無外遊 臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，病人情況穩定，血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心的調查仍在進行中。

衞生防護中心表示，腦膜炎雙球菌感染，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由兩至10日，一般為3至4日。有關臨床病徵並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療。