月經失調 按穴疏洩躁鬱

【本報訊】普遍女性都知道月經失調與情緒波動有一定關係，但原來女性若因職場、家庭等原因，經常引起情緒波動，例如情緒暴躁等。久而久之，不但容易使月經失調，有時或會出現乳房結節、子宮肌瘤等婦科問題。基督教聯合那打素社康服務建議女性嘗試按摩膻中穴和太衝穴的穴位紓解。

在工作中、生活中需要經歷很多不同的事物，情緒起伏均是正常的表現，但過度鬱悶，或者發怒就不符合正常的生理狀態。當一個人經常無緣故地發脾氣或者是覺得鬱悶時，就有可能是肝氣鬱結、肝火過旺、肝血不足。此時就需要尋求中醫幫忙做相應調整，平素亦可嘗試按摩相關穴位。

防乳腺增生結節等問題 基督教聯合那打素社康服務建議女性可按摩位於兩側乳頭正中間的膻中穴，膻中穴是心包的募穴，是情緒的集散中心，經常揉按可幫助情緒疏洩，使人不容易形成乳腺增生、結節等問題。

患者又可按摩位於足背，大足趾與第二足趾中間的太衝穴，以手指沿兩足趾夾縫向上移壓，感覺有一凹陷處，即為本穴。而太衝穴為肝經的原穴，有疏肝理氣的作用。操作方法方面，每個穴位揉按20秒，休息5至10秒，再重複揉按5次，揉按時以感覺到局部痠脹為度。