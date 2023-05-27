外勞揸小巴 業界：500人只夠止血

【本報訊】政府檢視業界人力需求之後，擬通過特別計劃輸入數百名旅遊巴和專線小巴司機，但要接受培訓，並熟習本地駕駛習慣和道路狀況。專線小巴營運商車務營運總監陳志輝指出，人手短缺嚴重，支持輸入外勞，但首階段只輸入500人只夠「止血」，希望爭取輸入1,000至1,500名外勞。

陳志輝表示，小巴司機時薪普遍已達80至90元，月薪約1.5萬至1.6萬元左右，但仍難請人；更有司機反映：「再加人工就會超出申請政府福利津貼限額」，要求縮短上班日數。他相信業界會優先聘用懂說廣東話的外勞，同時受僱外勞亦必須通過駕駛考試，僱主會提供職前指導和培訓，確保他們熟悉香港道路。僱主亦會為外勞提供住宿，雖然成本高於本地司機加薪，但起碼可以保證人手充足。

改善待遇 吸本地新人治本 汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源則認為，政府輸入外勞前，應先保障本地勞工權益，包括將司機時薪提高至80元、改善工作環境，以及增加休息時間等，吸引年輕人入行。由於香港和內地駕駛習慣不同，加上本港生活水平高，來回兩地工作距離又遙遠，因此司機壓力很大，他認為即使輸入外勞，亦難以吸引外勞來港「揸小巴」。