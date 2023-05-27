過度裁員埋下禍根 空運業促加薪搶人

【本報訊】本港部分行業勞工短缺，政府檢視業界人力需求後，擬通過特別計劃在建築業和運輸業輸入過萬名勞工。機場空運員工協會總幹事儲漢松表明反對輸入外勞，認為會打擊本地工人就業機會；又指出現空缺主因是疫情期間過度裁員、工薪水平偏低、招聘進度追不上復甦進度，促請僱主從根源改善薪酬和工作待遇，吸引更多人入行。

指機場工作 薪金應高於市區 儲漢松表示，機場短缺的崗位都是低技能、基層職位，輸入外勞應該交由勞工顧問委員會把關，不應透過特別計劃輸入外勞。他說，輸入外勞後，有機會減少僱主改善工作環境及工人待遇的誘因；機場前線員工的薪資由底薪、津貼和加班費組成，底薪介乎1.3萬至1.6萬元，與市區工作相比，工資相對較低，所以大多數員工不得不依靠加班費補貼，機場工作的工資應該高於市區工作。

建造業總工會理事長黃平則稱，工會調查顯示有八成本地勞工憂慮當局繞過勞顧會輸入外勞，影響本地工人就業機會；就算要輸入外勞，都應該透過現有機制進行，並安排外勞到離島、邊境地區工作。他續說，勞動力短缺亦有其他方法解決，例如不要一窩蜂推出工務工程，並同時減慢施工期，可避免搶人手；另要培訓本地工人具備多種技能，避免工程進入另一個工序後，有工人但無工開。