「易通行」無助疏散車流 塞獅隧料依舊

明起實施免停繳費 運署「戴定頭盔」 繼青沙管制區及城門隧道相繼實施「易通行」不停車繳費系統後，獅子山隧道亦將於明日（28日）凌晨5時起實行，所有人手收費亭及快易通車道將停止運作。運輸署署長羅淑佩昨日在電台節目表示，獅子山隧道實施「易通行」後的翌日，即下周一（29日）上班上學日，才是真正考驗，因為該隧道是大流量的隧道，「易通行」沒有那麽大威力，令隧道突然不塞車，車輛日後經過收費廣場只是更爽快。

羅淑佩表示，由於獅子山隧道連接窩打老道、公主道，很多車輛在早上繁忙時間要經紅隧過海，有待三隧收費法案通過後，在年底實施不同時段不同收費，車流才有望改善。

她又稱，獅子山隧道於明日實施「易通行」前的半小時，即凌晨4時半至5時，將全面封閉，期間會有10多條通宵巴士和小巴線受到影響，需要改道。此外，今日晚上10時起，該隧道會分階段封路，先封閉沙田往九龍方向道路，至翌日凌晨1時，再封閉九龍往沙田方向道路。

封路期間，將有執法人員在現場附近指揮交通，指示駕駛人士改用其他道路，約10條通宵巴士及小巴線受影響需改道，部分巴士站會臨時遷往其他地方，巴士公司已於車站張貼告示提醒乘客。

近一成車主仍未申請車輛貼 現時已實施「易通行」的青沙管制區及城門隧道，每日車流合共有11萬架次，羅淑佩認為，大部分駕駛人士已清楚有關安排，僅得極少數車主仍會在「龍門架」前停下。不過，仍有餘下不足一成的車主仍未申請「易通行」，羅呼籲仍未申請車輛貼的車主需盡快申請「易通行」，並開戶和設定自動繳費，若車主堅拒申請則應不時留意其電子聯絡方式，以免錯過運輸署的繳費通知。

羅又提醒車主，若在青沙管制區實施易通行首日，即5月7日駛過隧道、但未有自動繳費的市民，現時14日繳費期屆滿後，將會被徵收每程175元的附加費。