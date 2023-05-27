水泉澳邨奪命火 松鼠狗失女主人 疑煙蒂焫雜物 吸濃煙未及逃生

【本報訊】沙田發生奪命火警。昨日上午9時許，水泉澳邨清泉樓一單位突然起火冒煙，大量濃煙不斷從單位湧出，有保安員見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，破門進入起火單位開喉灌救，未幾把火勢撲熄，並發現姓曾（43歲）女住戶全身多處燒傷倒臥客廳，經檢查後證實死亡，其死因有待驗屍後確定。

執法人員封鎖現場，同時聯絡事主家人到場了解，消防犬則奉召到場，協助調查起火原因。現場消息稱，起火單位面積約200呎，屋內堆放雜物不多。經初步調查後，不排除單位內有未熄滅的煙蒂，不慎焫着梳化或雜物引致火警。由於濃煙密布，曾婦逃生時懷疑吸入濃煙昏迷，最後不幸身亡。現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，相關部門將繼續調查火警起因。

事發前一晚與子打邊爐

據了解，曾婦已離婚，與前夫育有一名兒子，他早前已遷離單位，因此女事主與飼養的松鼠狗為伴。本周四（25日）晚，兒子到上址與曾婦打邊爐，至昨日凌晨始告離開，詎料單位在早上卻發生火警。至於與曾婦為伴的松鼠狗，被發現在單位房間內，經檢查後情況良好，牠事後由執法人員暫時照顧，其後交回死者親友。至下午2時許，人員帶走曾婦一名男友人助查。