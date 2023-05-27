政界：照顧者措施改革刻不容緩

【本報訊】最近接連發生涉及照顧者的倫常慘案，社福界議員狄志遠批評政府對照顧者支援不足。即使政府在去年《施政報告》提出加強照顧者服務，包括設立照顧者津貼，以及成立24小時熱線及增加網上資訊協助照顧者搜尋服務。不過，有關津貼名額上限只有一萬個，對比全港有約30萬名照顧者，明顯不足夠。至於熱線及網上平台，至今大半年仍處於招標階段，未正式推出，形容政府政策只是表面工夫。

狄建議照顧者津貼金額應逐步提高名額，至少要5萬至6萬個；並盡快改革照顧者政策，訂立清晰照顧者定義，支援範圍除長者、傷殘人士照顧者，亦應包括精神病者、特殊學習需要學童等。

血的教訓 促增津貼名額 同時增設地區服務支援，為照顧者提供情緒輔導、照顧培訓、社工轉介服務、日間及上門照顧服務以及暫託服務等。他又形容每宗涉及照顧者的悲劇都是「血的教訓，付出好大代價」，要求政府「做快啲」，否則更多悲劇或陸續有來。

議員江玉歡則表示，照顧者壓力達臨界點多時，政府至今卻未有制訂照顧者政策，目前僅提供名額有限的津貼支援、增加暫託名額、甚至寄望關愛隊支援，是低估和矮化問題。針對照顧者政策，她要求政府承擔協調和統籌角色，規劃針對性的支援措施，提供照顧者資訊及心理輔導服務，甚至擬訂協助照顧者就業的措施。