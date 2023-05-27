照顧39年不堪重壓 膠袋笠病女 老父自殺

66歲失眠身體虛弱 留遺書囑妻活下去 照顧患有腦病愛女近40年的六旬父親，疑因不堪壓力爆煲，本周四（25日）下午在屯門住所，趁妻子洗澡期間，有人竟狠心以膠袋笠着愛女頭部令其「抖唔到氣」，妻子乍聞女兒呼叫聲睹狀制止，男子留下遺書後離家失聯。妻子報案求助，丈夫其後被發現在屋苑會所自縊，送院後不治，女兒則清醒送院治理。據遺書透露，有人因「冇覺好瞓」致身體虛弱，故決定與愛女共赴黃泉，並着妻子繼續生活。執法人員經調查後，把案件列作「企圖謀殺」及「自殺」。

現場為福亨村路138號綠怡居，自殺身亡男戶主姓黃（66歲），與同姓的64歲妻子，以及患有腦病、需以輪椅代步的39歲女兒，同住上址屋苑一單位。據悉，本周四下午4時許，黃妻在浴室洗澡，期間乍聞愛女呼叫聲，她慌忙走出客廳查看，赫見有人手持一個白色膠袋，緊緊笠着坐在輪椅的女兒頭部，同時又用手打其胸口。黃妻隨即作出阻止，黃男隨後把一張寫有內容的紙張，交給妻子後離家而去。

屋苑會所男廁上吊 至當日傍晚約6時，黃妻因遲遲未見丈夫回家，由於擔心他發生危險，同時女兒胸口痛楚，遂立刻慌忙報案求助。

執法人員接報到場，黃妻告知有關情況，救護員隨即把黃女送院治理。人員在福亨村路一帶搜索，至晚上7時許，人員發現屋苑會所男廁上鎖，內裏無人回應，開門查看下，發現黃男在廁內用皮帶上吊，遂即時把他解下並送院搶救，惜至晚上8時20分證實不治。

執法人員透過死者交予妻子的紙張得悉，有人疑因「瞓唔好」致身體虛弱，故決定與女兒「先行一步」，並要求妻子繼續生活下去。人員經初步調查後，相信有人因長期照料出生即患腦病的女兒倍感壓力，加上年事漸高，體力大不如前，不排除疑因此心力交瘁，遂萌生與女兒共赴黃泉的念頭。人員在場檢獲一個膠袋、一條皮帶及遺書等證物，案件列作「企圖謀殺」及「自殺」。

社會福利署高度關注這宗家庭慘劇，並表示會盡快聯絡有關家庭，提供情緒輔導，並按其福利需要提供適切協助。社署設有24小時電話熱線2343 2255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務，有需要的市民可隨時致電求助。