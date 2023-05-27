搶包山大賽 鍾玉川稱王 黃嘉欣封后

【本報訊】太平清醮壓軸重頭戲搶包山比賽於今日凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場足球場上演，12名健兒爭先登高14米的包山施展擒拿絕技，角逐「包山王」及「包山后」美譽，比賽最終由鍾玉川奪得男子組冠軍，女子組則由黃嘉欣勝出。

比賽前3小時，已有數百人輪候搶包山入場券，人龍長達200米，由冰廠路排至長貴路，不少人準備摺櫈、凍飲等，亦有部分人坐在地上或草叢邊等，好不熱鬧。排頭位市民提早逾15小時前來排隊。

「包山王中王」郭嘉明被取消資格 長洲太平清醮壓軸搶包山比賽，派入場券前3小時，已有百多人排隊輪候。排頭位的張先生連續第10年觀賽，昨清晨6時許已乘搭頭班渡輪入長洲，排了逾15小時亦不覺疲累。張笑言慣了早起排隊，又說三年沒搶包山，今年定必搶頭位觀賽。

12名角逐「包山王」、「包山后」及「袋袋平安獎」的健兒分別為9男3女，包括9度奪「包山王」、首位「包山王中王」的男子組參賽者郭嘉明，以及上屆榮膺「包山后」的龔子珊、過往多次奪冠的黃嘉欣。

今日凌晨零時，全場觀眾倒數後，銅鑼敲響，9男3女選手如「蜘蛛俠」向上爬，爭取更多的最高的9分包。不消一回包山頂已被摘得變光禿，選手開始向下發展，搶較低分的包及落山，3分鐘限時一過，仍有至少3名選手未落地，須被取消資格。

大熱、首名「包山王中王」郭嘉明狀態大勇，最先爬至9分包區取包，雖然包袋裝得滿滿，但由於未能如時落包山，被取消資格。

黃嘉欣