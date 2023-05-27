長洲水洩不通 平安包搶購潮湧

【本報訊】長洲太平清醮吸引大批遊人登島，人頭湧湧，碼頭對出水洩不通，人流帶旺島上市道。有手信店新推出特色平安包飾物，打側看顯另款字句，寓意好人一生平安；另有平安包店預期生意較去年增40%，回復疫前生意70%。

飄色巡遊及搶包山復辦，長洲食肆、商店均逼滿從市區抵達的遊人，有手信店內同一時間有數十人挑選平安包飾物，收銀處收錢不停。島屋雜貨負責人黃先生說，今年人流較過去數年佳，該店亦新出兩款平安包飾物，一款正面看有「平安」兩字；側面看則有「好人」，寓意「好人一生平安」；另一款飾物同樣側面看有「HK」字樣。

新阿華田冰心包限量2000個 傳統平安包店郭錦記一早排滿人龍，數十人排隊購買每個10元的平安包。負責人郭先生說，長洲人流大增，整個早上店員賣包未停手，預計整個星期賣出5萬至6萬個包，生意較去年多40%，回復疫前約70%生意。他又提到，半個月前已開始買料、找人手做包，今年亦限量推出特色「阿華田冰心包」，僅供應約2,000個，期望於大熱天時，既保平安又消消暑，亦推出精品一筒麻雀，上有平安二字，寓意一同平安。長長人龍亦出現於另一間售賣平安包的康蘭餅店，昨午4時的人龍由街口舖頭排至街尾，一度有逾百人等買包。

飄色過後，碼頭外逾數百人等候渡輪前往中環，正排隊離開的鄧太說，一家大細來長洲游水，亦有看飄色，吃了魚蛋、杧果糯米糍等。羅女士則買了10個平安包，打算派給鄰居、親友，祝福大家平平安安、身體健康。她說排了近20分鐘，街尾排到舖頭，但也不介意，只希望大家開開心心。新鴻運度假屋負責人叢太表示，生意未如理想。她指佛誕連周末周日三天假，甚少人過夜。