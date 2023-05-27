萬人熱捧飄色巡遊 諷刺時弊笑裏忘憂

停辦三年等到疫後 長洲搶包山觀虎鬥 太平清醮飄色巡遊於疫情3年後的今年復辦，晚上又有搶包山劇鬥一番，昨日長洲歡度佳節萬人空巷，約20台飄色猶如流動真人新聞幻燈片在長洲大街小巷穿梭上演，諷刺時弊笑裏忘憂，有飄色裝置成小輪，抗議新渡輪加價；亦有飄色諷刺生活物價樣樣加，加「瘋」四起，另有扮成政府官員、醫護、消防員及香港女飛魚何詩蓓等。遊人夾道歡迎，部分人為求靚位，不惜提早數個小時到場等候，亦有商戶則趁機出租「櫈仔」賺錢。截至昨晚8時，超過4.33萬人次往返長洲，較疫情前減少13%。

今年巡遊由8個街坊會等組織組成飄色巡遊隊，約19台車昨午2時於長洲北帝廟出發，穿梭大街小巷。巡遊由惠海陸同鄉會的「烈火雄心」打頭陣，穿上白色襯衣，戴上頭盔的「救護員」與旁邊的消防員，表揚消防隊近期曾遠赴土耳其，協助拯救地震災民等。

另有飄色變成小輪以「百上加斤」為主題，小朋友扮演水手，色架上的色芯手持「抗議新渡輪加價」標語；另有小朋友扮成「小財爺」，手持港燈530多萬元大支票，諷刺港燈停電卻料能多袋數百萬元獎金；下面的小朋友則不斷派糖，寓意政府多派錢抗通脹。

昨錄29℃ 遊人早備太陽帽 有飄色則以港隊運動員為主題，小朋友穿上得獎運動裝，化身成「小何詩蓓」，表揚香港女子泳手何詩蓓在東京奧運取得100米自由泳與200米自由泳兩面銀牌，為首次有香港運動員能在單屆奧運獲得超過一面獎牌，亦有小朋友扮成東京奧運劍擊金牌選手張家朗等。

天文台昨錄得攝氏29度，平均紫外線指數是6，強度屬於高，但炎熱天氣並無阻礙遊人觀賞飄色巡遊的雅興，沿途吸引大批市民及遊客圍觀。他們早有防暑準備，風扇仔、毛巾、太陽帽等紛紛出動，部分人更坐在巡遊路線所經的樓宇露台圍欄上欣賞，而各台飄色上擔任「色芯」的小朋友亦不停向他們揮手。

店舖百元出租櫈仔免逼免曬 飄色巡遊所經街道兩旁坐滿人，店舖以每位100元租櫈仔予遊人欣賞飄色。溫先生獨自前來看飄色，他認為價錢合理，最重要不用曬太陽，又不必與人逼。鄧太說小朋友最喜歡舞龍舞獅，她則認為今年主題不算太特別，對運動員飄色最深刻。今年飄色被指在《港區國安法》下，政治諷刺元素大減，惠海陸同鄉會飄色總監黃成就說，不擔心飄色內容會違法，政府做得不好的地方便會「彈」。