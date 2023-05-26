冰鑑春秋：人為操作的刻意歧視

國泰航空空服員嘲笑乘客的英文程度，用輕蔑的口脗說：「不會說毛氈這個單字，你就得不到毛氈。」錄音公布後激起眾怒，國泰也迅速開革3名涉事空服員，承諾確保所有員工，尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區提供專業且一致的服務。

雖說這只是個人行為，但這種歧視行為其實來源於香港英國殖民時期，由於英語是統治者的語言，所以會說英語代表了上層階級，不會說的人便被視為下等人。即使在上世紀90年代，我到香港入住旅店時，都親身見識明明櫃台人員才跟上一位大陸旅客說普通話，看到我這個台灣來的，卻故意滿口英文，一句中文也不說的傲慢態度。所以，香港儘管回歸已久，這種殖民遺毒卻依舊殘存。

歧視不是香港獨有，台灣也不遑多讓。早年由於國民黨的「反攻大陸」教育，刻意製造中國大陸一窮二白、文化水平低落的印象，所以在台灣只要聽到口音認為你是大陸來的，多半會產生輕視的態度。而在大陸飛速發展後，台灣多數民眾雖然知道對岸早已非吳下阿蒙，但在民進黨刻意的醜化仇恨洗腦下，對大陸又有新一輪的歧視。

例如網絡上充斥着所謂「支語警察」，只要看到有人用大陸慣常用語，就會圍剿抨擊；有人讚美大陸某些領域的成就，就會自動成為「中共同路人」。甚至來到台灣定居的「陸配」，也往往被視為陰險狡詐、謀財害命的角色。中國當然並非事事美好，也有很多值得批評的地方，但這種天下之惡皆歸於大陸的想法，不是刻意歧視又是甚麼呢？

現在中美競爭，西方也正在操作新一波的對中歧視，好像甚麼壞事都是中國幹的！只要人類有對抗存在，歧視的劣根性恐怕永無止息。