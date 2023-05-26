筆下風雲：圍爐取暖與四方來朝

G7峰會落幕，受矚目的程度，還不如中國─中亞峰會。皆因前者玩的仍是意識形態、冷戰思維那一套，毫無建樹，後者則是講多邊合作，互惠共贏，而且落實了不少基建、貿易等投資。一邊是破壞，另一邊是建設，誰才是對未來有積極貢獻，不言自明。

最可笑是，連美國媒體都忍不住對G7峰會冷嘲熱諷，形容這是「不受歡迎的領導人俱樂部」，一班在國內民望低殘、各自面對許多內部問題的領導人圍爐取暖，互相同情，說穿了大家心靈同樣孤獨，需要尋求慰藉。事實上，七國領導人的民望，沒有一人能夠過半，國內支持度最高的意大利總理梅洛妮，民望也只有49%；更不必說，加拿大總理杜魯多、德國總理紹爾茨、英國首相辛偉誠及日本首相岸田文雄均驚見3字頭，慘不忍睹。

再說，拜登揚言不會跟中國脫鈎，只會謀求降低風險，說穿了是不能也，非不為也。僅去年，中美貿易額為6,900億美元，美國自中國進口總額為5,388億美元，中國自美國進口1,538億美元；美國對華貿易逆差從2021年的3,535億美元進一步增至3,829億美元。貿易戰尚且無功而還，脫鈎談何容易。

其他成員國同樣對華投資有增無減。今年第一季，法國和英國對華投資規模大增逾6倍，加拿大增加近兩倍，德國增逾六成。南韓財長亦表明，同美國加強關係的同時，不代表忽視對華關係，更不可能脫鈎。這就是形勢比人強，面對中國不得不放軟身段。

反觀中國─中亞峰會卻大有四方來朝之感，中國與中亞五國的關係提升到一個新高度，推動地區發展。現今中國堪比當年盛唐，當然比老美畫地為牢做山寨王有意義得多。