強詞有理：搬石砸腳

中國以其人之道還治其身，禁止採購美國晶片公司美光的產品，老美氣急敗壞，白宮發言人聲稱中方出於安全憂慮而提出禁令「不是基於事實」，國會政客更揚言進行報復。這就好笑了，以安全理由打壓中國企業，不正是美國的慣技嗎？他們哪次是「基於事實」？再說，美國拉攏盟友限制對華供應晶片，現在中國主動停購美國晶片，老美求仁得仁，又何怨？

一直以來，只有美國對別國實施單邊制裁。據不完全統計，截至目前被美國商務部列入「實體清單」的中國企業或機構已達2,000多個，橫跨科技通訊、金融、教育、交通航運等領域。現在中國只是依樣畫葫蘆，對一家美國晶片公司說不，老美就受不了，未免太玻璃心。但受不了也要受着，既然中方敢出招，就不怕報復，反正美方的伎倆不外如是，中國人早已麻木。現在輪到老美嘗試被制裁的滋味，慢慢就會習慣了。

美國以為拉攏盟友限制晶片輸華，就會卡住脖子，阻止中國發展。殊不知今時不同往日，中國並非完全沒有生產晶片的能力，美國愈是封鎖圍堵，愈是激發中國自主研發的決心和力度，相信用不了多久就能徹底解決卡脖子的問題。相反，美國倒行逆施，嚴重干擾全球市場，破壞產業鏈和供應鏈，最終受損的必然是自己。正如美國半導體企業英偉達行政總裁黃仁勳警告，中美兩國不斷升級的晶片戰爭，可能導致美國科技行業面臨「巨大損失」。他形容美國的限制導致英偉達「雙手被綁在背後」，如果失去了中國市場，將難以找到替代，勢必對美國公司造成嚴重傷害。

道理很簡單，中國佔了美國科技企業終端市場的三分之一，失去這個市場，就沒有人需要美國的晶片廠了，連帶其他美國產品也會受到影響。反觀中國既有市場，又有資金，更有舉國體制的優勢，只要全力以赴，沒有甚麼事情做不到。一旦中國解決了晶片難題，美國企業就不可能再回到中國市場，政客們不顧後果，企業家們卻不能不算這筆帳。

所以說，這場由美國發起的晶片戰，除了促使中國加快研發從而產生一批極具競爭力的企業，也將令美企永遠失去主要市場。有人預測中國繼光伏、新能源汽車及鋰電池等領域獨佔鰲頭後，晶片產業也將從後趕上，到時老美才知道甚麼叫搬石砸腳。