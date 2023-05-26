龍吟虎嘯：心態矛盾 騎虎難下

中國共產黨和美國官方正式打交道是從二戰後、國共內戰開始的。那時的國民黨蔣家王朝，為了消滅中共就要依靠美國軍事援助、經濟援助，開戰前請美國「調停」國共之爭，為的是爭取時間、做好準備。美國在政治上是敵對共產黨，親近國民黨的，因為國民黨代表帝國主義、封建主義、官僚資本主義的利益，可充當美國在華代理人，因此在貌似中立的調停中一直偏幫國民黨，從那時起，中共就和美帝展開了鬥爭，就知道美帝不是甚麼好東西。

新中國成立之初，在世界冷戰格局下，美帝就和中國在北韓兵戎相見，那時美帝不但仇視新中國、仇視共產黨，而且非常輕視新中國和共產黨。它一開始就想到要對中國使用核武器，儘管那時美國在國力和軍力上，對「小米加步槍」的解放軍、一窮二白的新中國具「碾壓優勢」，但美帝還嫌摧毀和屠殺「不過癮」、「不痛快」，要用原子彈而後快！

然而，世界輿論和影響壓力太大，美國對中國的極度輕視又令它放棄了扔原子彈，它認為飛機大炮和絕對制空權也足以「三下五除二」打垮中國，然而打了3年未贏，只能停火談判解決問題，中國付出重大犧牲，美軍傷亡亦慘重。美國沒撈到甚麼，不得不哀嘆美國在錯誤的時間、地點打了一場錯誤的戰爭，從此給它的教訓是中國人民不好惹、惹不得，西方列強在海岸架幾門炮就能欺壓中國人民的時代一去不復返，中國人民有決心、意志、能力打敗乃至消滅一切敢於犯我中華之敵！

歲月匆匆，70多年過去，時代巨變，中國空前強大，中美間早已不是小米加步槍抗擊飛機、大炮加原子彈的「力量對比」，中國直追美國，打破其霸權用不了太久，這是連美國也不表懷疑了。正因如此，美帝要抓緊時間盡最後一博，然而其心態矛盾複雜，一是野心仍大；二是心存僥倖，以為遏華仍有可能；三是心虛膽怯，不敢死拚。如此這般，老美已騎虎難下，進退維艱也。