政情：周浩鼎倡偷師新加坡 搶外地生來港上課
正所謂橋唔怕舊，最緊要受，尤其係人哋有好橋，偷橋又何妨。近呢幾年因為移民潮，香港流失大量人才，唔係話一時三刻可以填補到，既要向外搶人才，又要想方設法留低佢哋喺度發展。要培養人才，唔少議員都提過搶外地學生，議員周浩鼎（Holden）就話政府有意將香港打造成國際高等教育中心，其實可以參考吓新加坡嘅做法，即係偷橋喇！
Holden話以前喺英國讀書嘅時候，發現有部分嚟自新加坡嘅同學，佢哋係受到新加坡政府資助獎學金嘅尖子，再保送到英國讀大學讀書。佢話其實做呢項工作會令到英國當地高等教育嘅地位得到進一步鞏固。
學成回國發揮聯繫作用
咁點樣開啟工作呢？Holden認為可以由政府層面先進行溝通，然後由港府發出獎學金，資助其他國家嘅尖子精英學生，吸引佢哋嚟香港接受大學教育，而將來呢啲學生學成後回國同有所成就時，就更能發揮同香港加強聯繫嘅作用，同時進行有關安排亦可鞏固香港高等教育喺國際上嘅地位喎。唔知政府聽唔聽佢支笛呢？
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：