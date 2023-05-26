政情：周浩鼎倡偷師新加坡 搶外地生來港上課

正所謂橋唔怕舊，最緊要受，尤其係人哋有好橋，偷橋又何妨。近呢幾年因為移民潮，香港流失大量人才，唔係話一時三刻可以填補到，既要向外搶人才，又要想方設法留低佢哋喺度發展。要培養人才，唔少議員都提過搶外地學生，議員周浩鼎（Holden）就話政府有意將香港打造成國際高等教育中心，其實可以參考吓新加坡嘅做法，即係偷橋喇！