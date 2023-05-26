政情：南丫荒土曬太陽 葉劉叫重啟發展計劃

南丫島不但係郊遊好去處，島上仲有一大片具開發潛力嘅土地。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀日前亦到訪南丫島，考察一個具有人工湖嘅戶外及環保活動中心，佢話嗰度景色宜人，涼風送爽，惟場地使用率唔高，設施寥寥可數，只有一間以貨櫃屋建成嘅接待處、一啲殘舊嘅戶外活動設施，同埋人工湖旁邊嘅橡皮艇等，白白浪費大好地方咁話。

葉劉今次考察嘅戶外及環保活動中心，其實前身係南丫石礦場。話說21年前已停止運作嘅石礦場完成平整土地工程，成幅地曬咗太陽成10年，政府先至進行兩個階段嘅可行性研究，然而有關發展計劃遭到環保人士反對，原因竟然係該地段對開水域曾發現綠海龜。而島上亦有鄉紳指石礦場內嘅山其實係假山，唔明白環保人士點解會認為石礦場具有生態價值。

倡躍動港島南專員負責 由於發展計劃被擱置，石礦場相關地段就以短期租約形式，租畀非牟利機構用作戶外及環保活動中心，但礙於缺乏基建以致使用率好低，情況同荒廢相差無幾。葉劉對嗰度多年來未被善用發展感到非常可惜，所以佢早前喺立法會提出重啟南丫石礦場發展計劃，並多次向政府跟進最新進度，冀發展計劃一旦重新研究，政府應適當加入新元素，例如將地段打造成無碳社區，同埋亦適合用作人才公寓或安老設施，畢竟南丫島索罟灣搭船往來香港仔，都算係方便快捷。

佢又話政府提出「躍動港島南」計劃嘅3大項目，現實上已難以推進，反正躍動港島南專員只負責日常工作，所以佢認為專員應同時負責重啟前南丫石礦場發展計劃。