政情：喉管穿窿 立會變水簾洞

目前正進行擴建工程嘅立法會綜合大樓，尋日頓變水簾洞！有讀者向本報爆料，指立法會大樓內多處地方出現水浸，即使主席梁君彥嘅辦公室亦不能幸免。立法會秘書處尋晚以電郵通知議員，指大樓8樓有鹹水管疑因老化而爆裂，引致部分議員樓層出現天花及地台滲水。

從讀者提供嘅圖片所見，立法會大樓某樓層有職員正在維修天花，而地下則出現水浸，另有影片可見某辦公室內嘅天花板出現如落雨般滲漏，議員葛珮帆喺大樓6樓嘅辦公室為防滲水影響，以膠袋遮蓋文件同電器以免受損。

秘書處則表示，已聯同建築署從速處理滲水問題，並於尋晚8點開始進行緊急維修，同時亦檢查所有相類喉管，期間4樓至8樓洗手間、7樓近2號樓梯洗手間需暫停沖廁水供應，分別至今日下晝兩點，以及明日下晝兩點。而由今日至周日，秘書處將會於所有受影響嘅地方進行深層清潔、消毒同其他跟進工作，同埋會盡快加強大樓嘅預防滲水及警報措施，包括更換所有相類喉管及加裝漏水警報器。

啟用至今 屢爆甩漏 其實自2011年啟用之初，立法會綜合大樓就發現好多甩漏，遭外界形容係「豆腐渣」，曾經喺2016年一場黃雨，大樓內假天花就出現漏水情況；舊年會議廳亦因天雨而導致天花漏水，需進行「大手術」維修，然而今次嘅滲水事故較過去嘅同類事件都要嚴重，事關滲嘅係鹹水，好多電器可能都要報銷。